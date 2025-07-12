المفوضة الأوروبية : نعطي الأولوية لحل تفاوضي مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

بروكسل في 12يوليو/وام/ أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن من شأن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة من قبل الولايات المتحدة على صادرات الاتحاد الأوروبي أن يعطل سلاسل التوريد الأساسية عبر المحيط الأطلسي على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على جانبيه وذلك وفي أول ردة فعل أوروبية على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لها إن هناك عددا قليلا من الاقتصادات في العالم التي تضاهي مستوى الانفتاح والالتزام بالاتحاد الأوروبي على صعيد الممارسات التجارية العادلة وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أعطي باستمرار الأولوية لحل تفاوضي مع الولايات المتحدة مما يعكس التزامنا بالحوار والاستقرار والشراكة البناءة عبر الأطلسي.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لايزال يواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس في الوقت نفسه سيتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالحه، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر.

وقالت إنه في الوقت نفسه، نواصل تعميق شراكاتنا العالمية، الراسخة وفق مبادئ التجارة الدولية القائمة على القواعد.

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