ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض مع واشنطن بـ"براغماتية" بشأن الرسوم الجمركية

برلين في 12 يوليو/ وام/ دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي اليوم “السبت” إلى التفاوض "في شكل براغماتي" مع الولايات المتحدة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه قولها في بيان لها إنه مطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى له من وقت، أن يتفاوض في شكل براغماتي مع الولايات المتحدة للتوصل الى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية.

وأضافت الوزيرة الألمانية أن المفوضية الأوروبية المكلفة بالتفاوض نيابة عن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تحظى بدعمنا في هذه المقاربة .. داعية إلى التوصل سريعا إلى حلول.

تعد ألمانيا من أكثر المتأثرين بالرسوم الجمركية الأميركية نظرا لاعتمادها بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة لاسيما في الصناعات الكيميائية والدوائية والسيارات والصلب وتصنيع الآلات.

كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق "بسيط" مع واشنطن يعطي الأولوية لهذه القطاعات الرئيسية حتى على حساب القبول بفرض بعض الرسوم الإضافية على سلع أخرى.