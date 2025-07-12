السلطات الإسبانية تحذر من هطول أمطار غزيرة في كتالونيا وتعلق حركة القطارات

مدريد في 12 يوليو/وام/ أصدرت السلطات الإسبانية اليوم “السبت” أعلى مستوى تحذير ممثلا في(الدرجة الحمراء) في جزء كبير من إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد تحسبا لهطول أمطار غزيرة ما دفع الشركة المشغّلة لقطاع السكك الحديد إلى تعليق حركة القطارات في المنطقة.

وتوقّعت وكالة الأرصاد الجوية "أيميت" هطول 90 ملم من الأمطار (90 لترا لكل متر مربع) خلال ساعة واحدة مساء اليوم قرب برشلونة وبمقاطعة تاراغونا والتي من المتوقع أن تنطوي على خطر كبير بأن تؤدي إلى "فيضانات"، داعية السكان إلى "اتباع توصيات الحماية المدنية" في مواجهة هذا الوضع الإستثنائي.

وإلى جانب كاتالونيا، تم إصدار تحذير من الدرجة البرتقالية (ثاني أعلى مستوى) لمناطق عدة في شمال إسبانيا وشرقها بسبب الأمطار الغزيرة، بما فيها أراغون وجزء من منطقة فالنسيا.