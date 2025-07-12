الاتحاد الألماني للصناعة يدعو أميركا والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى"حلول سريعة" للنزاع التجاري

برلين في 12 يوليو/وام/ دعا "الاتحاد الألماني للصناعة" الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوصل سريعا الى حلول وتجنب التصعيد بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم “السبت” فرض رسوم جمركية نسبتها ثلاثون في المائة على السلع الأوروبية اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

وقال الاتحاد في بيان له إن “اعلان الرئيس ترامب بمثابة جرس إنذار للصناعة على ضفتي الاطلسي”.

وحذر فولغانغ نيدرمارك العضو في الهيئة الإدارية للاتحاد من أن "نزاعا تجاريا بين فضاءين اقتصاديين تربطهما صلة وثيقة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يضر بالنهوض الاقتصادي وقوة الابتكار، وفي نهاية المطاف بالثقة في التعاون الدولي".

ودعا الاتحاد "الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية والادارة الأميركية إلى التوصل سريعا لحلول في إطار حوار موضوعي مع تجنب التصعيد".

وأضاف أن "الأسابيع القليلة التي تفصلنا عن دخول الرسوم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس ينبغي الإستفادة منها في التفاوض على قدم المساواة".