تواصل البحث عن ناجين بحادث غرق عبارة في جزيرة بالي الإندونيسية

جاكرتا في 12 يوليو/ وام / تواصل الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الإندونيسية عمليات البحث عن ناجين إثر غرق العبارة "تونو براتاما جايا" في جزيرة بالي إذ لا يزال 18 شخصًا في عداد المفقودين.

وقال ريبوت إيكو سويانتو نائب مدير عمليات البحث والإنقاذ والاستعداد بالوكالة أن عمليات البحث أسفرت عن انتشال جثتين تعودان لرجلين في المنطقة الجنوبية، قبالة جزيرة بالي.

تجدر الإشارة إلى أن العبارة التي غرقت في الثاني من شهر يوليو الجاري، كانت تحمل 53 راكبًا وطاقمًا مكونًا من 12 شخصًا و22 مركبة، عندما غادرت ميناء كيتابانج في إقليم جاوة الشرقية.

-خلا-

