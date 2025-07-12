للمرة الـ8 في تاريخه... سيسكا موسكو بطلا لكأس السوبر الروسي لكرة القدم

موسكو في 12 يوليو/وام/ توج فريق سيسكا موسكو بكأس السوبر الروسي لكرة القدم، بعد فوزه بهدف دون رد على فريق كراسنودار في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة قازان.

سجل اللاعب إيغر ديفييف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من المباراة، بعدما أنهى فريق كراسنودار اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه موزيس كوبنان في الدقيقة 90 من المباراة، التي شهدت حضورا جماهيريا قدر بـ34677 شخصا.

بهذا الفوز، أصبح سيسكا موسكو ثاني أكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر الروسي بعدما رفع رصيده إلى ثمانية ألقاب، بفارق لقب واحد فقط خلف نادي زينيت سان بطرسبورغ.

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