نزالات قوية في النسختين 61 و62 من "محاربي الإمارات"

أبوظبي في 13 يوليو / وام / تشهد سلسلة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، نزالات قوية في النسختين العربية والأفريقية الـ 61 والدولية الـ 62، يومي 23 و24 يوليو الجاري، بصالة "سبيس 42 أرينا" بشاطئ الراحة أبوظبي.

ويشارك في المنافسات التي تنظمها بالمز الرياضية، أبرز الأبطال في مجال اللعبة على مستوى المنطقتين العربية والأفريقية والعالم، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي.

ويتصدر النسخة العربية الأفريقية نزالاً قوياً في وزن الريشة بين البطل الأردني علي القيسي، والزيمبابوي سيلفستر تشيبفومبو، في النسخة العربية والأفريقية بينما يواجه الأوزبكي خاتوم بوينازاروف، البيروفي جيمس لونتوب، في وزن الوسط بالنسخة الدولية.

وأكد فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن اللجنة المنظمة للحدث تواصل إكمال الترتيبات والتجهيزات لتنظيم حدث مميز على جميع المستويات، بمشاركة أبرز نجوم اللعبة.