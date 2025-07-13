"خورفكان للمعاقين" بطلا لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة

الشارقة في 13 يوليو / وام / توج نادي خورفكان للمعاقين بطلا لدوري كرة السلة على الكراسي المتحرّكة (5×5) للموسم الرياضي 2024 – 2025، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 61 – 47، في اللقاء الذي أقيم أمس على صالة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

وقام سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، بتتويج الفرق الفائزة، بحضور الدكتور ياسر الدوخي ممثل مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبدالرزاق بني رشيد عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور خالد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة، وعبدالله صالح النقبي رئيس نادي خورفكان للمعاقين.

وحصل لاعبو خورفكان على درع البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم الميداليات الفضية، وجاء نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثالث.

وأعرب سعادة محمد فاضل الهاملي عن تقديره للمستوى الفني العالي الذي قدمته الفرق المشاركة، مؤكداً أهمية هذه البطولات في إعداد اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات الإقليمية والدولية، إلى جانب دورها في تطوير مستوى المنتخبات الوطنية.