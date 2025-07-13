اجتماع "الفيفا" ونقابات اللاعبين يصدر توصياته بشأن المنظومة العالمية لكر القدم

نيويورك في 13 يوليو / وام / عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اجتماعاً في مدينة نيويورك الأمريكية، مع ممثلي عدد من نقابات اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، وذلك عشية المباراة النهائية لكأس العالم للأندية “فيفا”.

شهد الاجتماع، الذي حضره جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي، مناقشات بنّاءة تناولت أبرز القضايا المتعلقة بصحة وسلامة اللاعبين من الجنسين، في إطار منظومة الوقاية من مخاطر المهنة المعتمدة من منظمة العمل الدولية.

,بحث المشاركون سُبل التعاون المشترك في مشروعات مستقبلية بين "فيفا" ومنظمات تمثيل اللاعبين ,أهمية فترات الراحة والتعافي ضمن سياق "أجندة المباريات الدولية".

وأجمعت الآراء على ضرورة وجود فاصل زمني لا يقل عن 72 ساعة بين المباريات، ومنح اللاعبين عطلة لا تقل عن 21 يوماً في نهاية كل موسم، تُدار بشكل فردي بين الأندية واللاعبين مع مراعاة الجداول الزمنية والاتفاقيات الجماعية المعمول بها.

وأكد المجتمعون أهمية تخصيص يوم راحة أسبوعيا، إلى جانب النظر في تأثير ظروف السفر لمسافات طويلة والتغيرات المناخية عند إعداد السياسات المرتبطة بالأجندة الدولية المقبلة.

وفيما يخص تنظيم البطولات أكد المشاركون ضرورة التوازن بين مشاركات المنتخبات والأندية، وعلى المستويات المحلية والقارية والدولية، بما يضمن إتاحة الفرص لجميع اللاعبين لخوض منافسات كبرى، وهو ما يسهم في تطوير كرة القدم على مستوى العالم، إلى جانب أهمية توفير فرص مشاركة أوسع للاعبين غير المرتبطين بالمستويات الدولية العليا.

وناقش الاجتماع مجموعة من الأولويات من بينها تعزيز تمثيل اللاعبين ونقاباتهم في اللجان الدائمة لـ "فيفا" وهيئات الفصل في النزاعات وإشراك ممثلي اللاعبين في اجتماعات مجلس "فيفا" عند مناقشة القضايا ذات الصلة، وإنشاء لجنة استشارية عالمية مفتوحة لتمثيل اللاعبين، واستكمال إصلاح نظام الانتقالات، بما في ذلك تعويضات التدريب وتجارب اللاعبين الشباب، ودعم تطوير كرة القدم النسائية، والتعاون في إبرام الاتفاقيات الجماعية لتحسين ظروف اللاعبين، وضمان صرف رواتب اللاعبين في مواعيدها، وتعزيز دور "صندوق فيفا للاعبين المحترفين"، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للفئات العمرية واللاعبين المحترفين، ووضع ضمانات أساسية لحماية اللاعبين من التمييز وسوء المعاملة والتحرش، وتعزيز مبدأ المساواة في بيئة العمل الرياضي.