محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة

دبي في 13 يوليو/وام/ التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة وهنأهم سموه على هذا التفوق، وعبّر عن اعتزازه بما حققوه من إنجاز أكاديمي يعكس روح الإصرار والتميز.

وأكد سموه خلال اللقاء فخره بالنماذج المشرفة التي يمثلها أوائل الثانوية العامة على مستوى دولة الإمارات، مشيداً بما قدموه من مثال يحتذى في تحقيق التفوق العلمي، الذي يُعد الأساس المتين لنهضة الأمم ورفعة الأوطان.

وهنأ سموه الطلبة والطالبات بهذا الإنجاز المشرف، داعياً إياهم إلى جعل هذا التفوق منارة يهتدون بها في مراحل حياتهم المقبلة، لتحقيق نجاحات أكبر، ومضاعفة إسهاماتهم في تنمية وطنهم ومجتمعهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :"نبارك لكم هذا التفوق، ونبارك لأسركم ولمعلميكم الذين كان لهم الدور الأكبر في هذه النتيجة المتميزة أنتم نخبة نفخر بها، ونتمنى لكم مستويات أرقى من التميز والريادة في كل مجالات العلم والمعرفة".

وأضاف سموه:"نشارككم فرحتكم اليوم، لأننا نؤمن بأن النجاح في العلم هو بداية كل نجاح.. وأن التميز الأكاديمي هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل الإنجازات المستقبلية".

وخاطب سموه الطلبة قائلاً: "أنتم نماذج مضيئة نعتز بها.. وهذا التفوق ليس محطة، بل بداية لمسار طويل من التميز، نتوقع منكم أن تواصلوا هذا المسار، وتكونوا مصدر إلهام لغيركم".

من جانبهم، عبّر الطلبة الأوائل عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيدين بكلماته التي قالوا إنها ستظل نبراساً في مسيرتهم التعليمية، ومحفزاً لمواصلة السعي نحو القمة.