قائد بشرطة ترينيداد يشيد بمنظومة دبي الأمنية

دبي في 13 يوليو/وام / أشاد المفتش فيكاش رامكيسون قائد شرطة المنطقة الشرقية في شرطة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمنظومة شرطة دبي الأمنية ونهجها في استشراف المستقبل، مؤكداً أن تجربته في الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع معهد روتشستر للتكنولوجيا، كانت غنية ومُلهمة، وعبّر عن إعجابه بالتركيز على القيادة القائمة على الإنسان.

وأكد “رامكيسون ” الذي يشرف على أربعة مراكز شرطة ويتمتع بخبرة تتجاوز 25 عاماً في العمل الشرطي، أن شرطة دبي تتميز بثقافة الالتزام والانضباط، وسرعة التكيف مع التحديات، مشيداً باستثمارها النوعي في المورد البشري، وقال إن كل فرد في المنظومة يُمنح الفرصة للنمو والتطور، ما يُسهم في بناء منظومة قوية ترتقي بجميع أفرادها.

وثمّن المبادرات المجتمعية والرياضية التي تنفذها شرطة دبي، ومن أبرزها تحدي الإمارات للفرق التكتيكية وتعزز الانتماء المؤسسي وتُسهم في توطيد التعاون الدولي ونقل المعرفة.

وأعرب رامكيسون عن شكره لشرطة دبي على الإبداع والاحترافية في تنظيم البرنامج، الذي استضاف أكثر من 50 ضابطاً من 39 دولة، داعياً العاملين في المجال الأمني للاستفادة من هذه التجربة التي تُسهم في فتح آفاق جديدة للتفكير وتُرسخ ثقافة الابتكار في مسيرة القيادة الشرطية الدولية.