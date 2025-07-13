الإمارات تشارك بمهرجان بيل الدولي للشطرنج بنسخته الـ58

الشارقة في 13 يوليو/وام/ يشارك الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في النسخة الـ58 من مهرجان بيل الدولي في سويسرا في الفترة من 12 إلى 24 يوليو الجاري والذي يعد ثاني أقدم حدث للشطرنج في أوروبا.

يدخل “سالم ” نسخة 2025 حاملا ذهبية النسخة الماضية لأساتذة الشطرنج وهو ما يضعه في قائمة النخبة ويشارك في مسابقات الكلاسيك والخاطف والسريع، على مستوى الأساتذة.

وأكد فيصل الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن مشاركة سالم عبدالرحمن في هذه النسخة مختلف عن النسخ الماضية كونه حامل اللقب بعدما حصل على لقب النسخة الماضية، مما يزيد من المنافسة بين الأبطال المشاركين، ويأتي في التصنيف السادس بالبطولة برصيد 2627 نقطة ويتصدر تصنيف بطولة الأساتذة الهندي أرافيند تشيثامبارام (2749) نقطة، والثاني الفيتنامي لي كوانج ليم (2729) نقطة، والثالث الألماني فريدريك سفين (2671) نقطة، والرابع الروسي فولودار مورزين (2658) نقطة، والخامس البولندي رادوسلاف فويتازيك (2651 نقطة)، وتمثل البطولة فرصة أمام بطلنا الذهبي للتألق من جديد والمنافسة على لقب البطولة.

وأضاف أن المهرجان الدولي يعد من أقدم 3 مهرجانات للعبة في أوروبا، ودائما ما يكون مقصدا للنجوم وأبطال الشطرنج في العالم مؤكدا استعداد سالم عبدالرحمن للحدث بشكل جيد من خلال خطة إعداد مستمرة منذ فترة، وبرنامج إعداد يسير عليه للمشاركة في المهرجان والبطولات المقبلة أيضا.. وأعرب عن أمله في أن يعود ممثل الإمارات بإنجاز جديد للعبة يضاف إلى إنجازات الرياضة الإماراتية ووجوده ضمن قائمة النخبة يؤكد قيمة الشطرنج الإماراتي عالميا.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، لايدخر جهدا في سبيل إعداد اللاعبين قبل البطولات خاصة أن هناك استراتيجية وخطط إعداد لجميع اللاعبين وجهدا كبيرا من المدربين وهو ما يعد سر إنجازات النادي محليا وخارجيا.