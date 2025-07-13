إقبال كبير على البرامج الصيفية لصندوق الوطن

أبوظبي في 13 يوليو/ وام/ اختتم الأسبوع الأول من البرامج الصيفية لصندوق الوطن، أعماله تحت شعار " أنا إماراتي وأفتخر" في أكثر من 56 مقرا على مستوى الدولة في المدارس الحكومية والخاصة والمراكز الثقافية والشبابية والتي حققت الطاقة الاستيعابية كاملة .

وتم تقديم أكثر من 120 نشاطا وفعالية تراثية ورياضية إضافة إلى الأعمال والعروض المسرحية وورش العمل المتعلقة بالتكنولوجيا وتقنية الذكاء الاصطناعي.

وشهد هذا الأسبوع عرض مسرحية" الحرف في مهمة رسمية" إضافة إلى ورش الذكاء الاصطناعي التي قدمها التوأم حمدان وسلطان علاوة على عدد من جلسات الكتاب وقراءة والقصص.

وقال سعادة ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن، إن الإقبال الكبير من جانب أبناء وبنات الإمارات على البرامج الصيفية لصندوق الوطن في أكثر من 56 مقرا بجميع إمارات الدولة يؤكد ثقة أولياء الأمور في هذه البرامج والقائمين عليها، ويلقى بمسؤولية كبيرة على الجميع لتقديم برامج معرفية وترفيهية ومجتمعية ووطنية ورياضية وفنية، تصل للفئات الثالثة المشاركة في البرامج الصيفية لهذا العام، وتركز على الهوية الوطنية والعربية لغة القرآن، مثمنا دور المعلمين والمشرفين وضيوف البرامج الصيفية من الكتاب والمبدعين والفنانين، الذي يبذلون جهودا مقدرا من أجل أن يحصل أبناؤنا الطلبة على طيف ممتع ومفيد.

وقدم التوأم حمدان وسلطان الشحي (12 سنة) عددا من الورش التدريبية لتعزيز التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت ومكافحة التنمر الإلكتروني، والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، للطلاب المشاركين في البرنامج الصيفية لصندوق الوطن.

وتفاعل الطلبة المشاركون بالورشة مع ما قدمه التوأمان من أفكار وخطط لتحقيق الحماية الكاملة من المخاطر التي يمكن أن يواجهها الطلبة في التعامل مع الإنترنت سواء من المواقع المختلفة أو عبر برامج التواصل الاجتماعي.

وقدم التوأم أيضا لمحات من شغفهما بالإنترنت وتقنية الذكاء الاصطناعي، وما نتج عنها من تأليف كتاب بعنوان"رحلة توأم في عصر الذكاء الاصطناعي" مزجا خلاله بين الواقع التقني والخيال الإبداعي وهو كتاب موجه للأطفال واليافعين، يسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان اليومية، ولذا تم اعتمادهما من برنامج دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة "سفيري الحياة الرقمية الآمنة"، لدورهما في تقديم ورش توعوية لطلبة المدارس في هذا المجال.

ولفت التوأم الأنظار كأحد أبرز المشاركين في البرامج الصيفية لصندوق الوطن، فاختارا أن يركزا على موضوع التنمّر الإلكتروني وعرضا مواقف حقيقية يتعرّض فيها المتلقي للسخرية أو الإحراج عبر الشبكات، ومثّلا مع زملائهما حالات مواجهة فعالة، وشهدت الورشة إقبالًا بين الطلبة.

و أشاد القرقاوي، بما قدمه التوأم من عمل جاد ومبدع مؤكدا أنهما نموذج رائع لأبناء الإمارات، وأشاد باستعدادهم لثبر أغوار عالم الإنترنت والذكاء الاصطناعي .

وأشار إلى أن هدف البرامج الصيفية لصندوق الوطن الاستثمار في الجيل الرقمي الواعي، وتزويده بمهارات الحماية والتعامل المسؤول مع التقنية

واستضافت البرامج الصيفية لصندوق الوطن المسرحية التربوية والكوميدية "الحرف في مهمة نحوية" والتي تقدم لأول مرة على مسارح المدارس المشاركة بالبرامج الصيفية لطلاب وطالبات المدارس، من إخراج الفنان الإماراتي عبد الله صالح، وشهدت حضورا كبيرا وتفاعلا واسعا من جانب طلبة المدارس وبعض أولياء الأمور.

وقال الفنان عبد الله صالح، إن مسرحية " الحرف في مهمة نحوية" تأتي كمبادرة ثقافية وإبداعية في إطار جهود "صندوق الوطن" لدعم اللغة العربية والتعليم بأساليب مبتكرة، تجمع بين الفن والمعرفة وتهدف إلى تبسيط قواعد اللغة العربية وتعزيز حب الطلبة لها من خلال سرد درامي تفاعلي يتناول مغامرة شيقة يقوم بها "الحرف" في رحلة لفهم مهمته داخل الجملة، وأشاد بدور "صندوق الوطن" في رعاية الإبداع الشبابي وتشجيع الأساليب الحديثة في التعليم.

وعبرعن سعادته وكافة أبطال العرض ( محمد إسحاق وعبد الله بن لندن، وعبد العزيز أنور، وشعبان سبيت، وفؤاد القحطاني) بالمشاركة في البرامج الصيفية من خلال هذه المسرحية التي تسعى إلى تقريب النحو من قلوب الطلبة، عبر قصة تجمع الترفيه والكوميديا، والمعرفة، وتُظهر جماليات اللغة العربية بأسلوب قريب إلى عقول الناشئة".

وأشاد الطلبة وأولياء الأمور، الذين حضروا العرض بالمسرحية وتقديرهم للأسلوب الكوميدي الذي استطاع أن يبرز الرسالة التربوية والتعليمية للمسرحية، وقدرتها على تقديم محتوى لغوي بأسلوب فني مشوّق، يعزز مهارات اللغة لدى الطلبة خارج الإطار التقليدي للفصل الدراسي.

واستضافت البرامج الصيفية لصندوق الوطن أيضا عددا من الكتاب والمبدعين الإماراتيين الذين تميزوا في الكتابة للأطفال، لكي يلتقوا بطلاب المدارس في لقاء مباشر بين الكاتب وجمهوره الحقيقي، في حوار يحكي العديد من القصص التي تركز على الهوية الوطنية وتعزيز اللغة العربية وفنونها وآدابها لدى الأجيال الجديدة.

وقالت الكاتبة سمر نجاح إن المشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن فرصة رائعة للكاتب ليلتقي بجمهوره الحقيقي، ويرى انطباعاتهم بشكل مباشر وصادق، مؤكدة أن الكتابة للطفل أمر صعب للغاية في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية المتاحة للجميع حاليا، ولذا فإن إبداع الكاتب يتوقف على إثارة الدهشة لدى الطلاب كي يلفت إنتباههم إلى القصة والهدف منها معربة عن تقديرها لصندوق الوطن لإتاحة الفرصة لها للمشاركة في هذا المشروع الرائع الذي يلعب دورا رياديا في حماية الأجيال القادمة وتقديم أنشطة ممتعة تجعلهم أكثر إتصالا بمجتمعهم، وحبا لوطنهم وتقديرا للغتهم، وأشادت بشعار " العربية لغة القرآن" الذي يجمع بين اللغة بوصفها وسيلة اتصال وأداة تحمل ثقافة وتراث قيم المجتمع والدين بوصفه بوتقة الأخلاق.