السدراني ووافية يتوجان بلقبي بطولة الإمارات للشطرنج

الشارقة في 13 يوليو/وام/ توج عمار السدراني، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، بلقب منافسات الرجال في بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للشطرنج، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في قاعة نادي الشارقة الثقافي، وأختتمت منافساتها أمس.

أنهى “السدراني” الجولة التاسعة والأخيرة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بنظام كسر التعادل بعدما تساوى مع أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج الذي حل وصيفاً، فيما جاء يحيى شعيب من نادي الشارقة الثقافي ثالثاً برصيد 6.5 نقطة بمشاركة 39 لاعباً.

وفي فئة السيدات، فازت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بلقب البطولة بعد أن حسمت الصدارة برصيد 8 نقاط من 9 جولات، متفوقة بنظام كسر التعادل على أحلام راشد لاعبة نادي دبي للشطرنج، التي جاءت في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية.

واحتلت زميلتها في النادي مريم عيسى المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 6 نقاط، متساوية مع وديمة الكلباني من نادي العين التي حلت رابعة، وشارك في منافسات السيدات 23 لاعبة.

وعلى صعيد الفئات العمرية، أحرز محمد المعيني من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الميدالية الذهبية لفئة تحت 8 سنوات، وجاء أحمد عبدالله الزحمي من نادي الفجيرة وصيفاً، ومحمد الحمودي من نادي الشارقة الثقافي ثالثاً.

وفي فئة تحت 10 سنوات للأولاد، فاز زايد محمد آل علي من نادي العين بالمركز الأول، يليه سالم المهيري من نادي الشارقة ثانياً، وعبدالله المنصوري من نادي الفجيرة ثالثاً.

وفي منافسات الإناث تحت 8 سنوات، نالت ميرة الخاطري من نادي فتيات رأس الخيمة المركز الأول، تلتها فاطمة راشد من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثاني، ثم فاطمة سعيد الشحي من نادي فتيات رأس الخيمة ثالثة.

أما في فئة تحت 10 سنوات للإناث، فتوجت حفصة عيسى من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول، وجاءت زميلتاها مريم خالد وبدرية السويدي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.