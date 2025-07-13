رحلة علمية لـ"أصدقاء شرطة رأس الخيمة "إلى مركز محمد بن راشد للفضاء

دبي في 13 يوليو / وام / نظم برنامج "أصدقاء شرطة رأس الخيمة"، رحلة علمية استكشافية لطلبة البرنامج الصيفي إلى مركز محمد بن راشد للفضاء MBRSC‎، برفقة الرائد سيف راشد يهمور مدير فرع المرافق الرياضية، مدير البرنامج وذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المبذولة لتحفيز الطلبة قادة المستقبل للاهتمام بدراسة مجالات علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار يهمور، إلى أن شرطة رأس الخيمة ومن خلال البرنامج الصيفي 2025 تسعى إلى تثقيف وتدريب وتأهيل الطلبة المشاركين وإتاحة المجال أمامهم نحو الاطلاع والاكتشاف في مختلف مجالات العلوم والأبحاث، وإدراك مدى قيمة العلم والتكنولوجيا المتقدمة في تغيير المستقبل وتحسينه نحو الأفضل.