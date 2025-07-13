"الفارسة" تظفر بناموس افتتاح تمهيدي مهرجان العين للهجن

العين في 13 يوليو/وام/ اختتمت صباح اليوم، منافسات الجولة التمهيدية الأولى من مهرجان العين لسباقات الهجن، التي أُقيمت على أرضية ميدان الروضة بمنطقة العين، وتضمنت 20 شوطاً لهجن أبناء القبائل في فئة الحول والزمول لمسافة 4 كلم، وسط مشاركة نخبة من المطايا المتميزة وتفاعل جماهيري لافت.

واستهلت "الفارسة" لعلي ناصر بن جابر الغفراني المري المنافسات بنيل ناموس الشوط الأول لفئة الحول، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 6:28:28 دقيقة، فيما تألق "أشقر" لمحمد عبدالله بالبادي الظاهري، في الشوط الثاني المخصص للزمول، مسجلاً زمناً قدره 6:37:01 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، حسمت "الظبي" لمحمد راشد بن سيف الغفلي الصدارة بزمن 6:36:19 دقيقة، تلتها "ملامح" لحمد سيف محمد بن نعيف العامري التي فازت بالشوط الرابع بزمن 6:38:04 دقيقة، بينما نالت "مربوش" لسيف محمد سيف بن فارس المزروعي المركز الأول في الشوط الخامس بتوقيت 6:27:05 دقيقة.

وواصلت التحديات في الأشواط التالية، حيث فازت "فراعة" لسهيل دليلة بن صقوح العامري بالشوط السادس، و"شهد" لسعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي بالشوط السابع، و"الذيب" لسالم مطر بن محمد الدرعي بالشوط الثامن، و"لواظي" لعلي محمد بن مطر هلال الكيبالي بالشوط التاسع، و"شواهين" لمحمد سالم بن سهيل العامري بالشوط العاشر.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر إلى العشرين عن فوز كل من "شاهين" لمبارك سعيد بن حمد بن حمرور العامري، و"غناضة" لحمد عوض بن زيتون المهيري، و"حفلة" لمبارك خليفة بن ضبيب الشامسي، و"المايدي" لمبارك سعيد بن حمد بن حمرور العامري، و"نهاية" لسعيد بن حميد راعي الدرعي، و"الجارح" للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي، و"تشريف" لعلي سالم بن محمد الوهيبي، و"مذخور" لمحمد عبدالله محمد بن منينة الشامسي، و"سمحة" لحمد غريب بن راشد الكتبي، و"العابر"لسهيل بن عبدالله الدحبة العامري.