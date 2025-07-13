شرطة أبوظبي تطلق فعاليات مخيمها الصيفي

أبوظبي في 13 يوليو/وام/ أطلقت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة المراسم والعلاقات العامة فعاليات المخيم الصيفي لبرنامج أصدقاء الشرطة 2025 بالتعاون مع شركة فاست لاين للخدمات الرياضية بمشاركة أبناء المنتسبين ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عامًا وذلك بمدرسة النخبة الخاصة بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي ويستمرحتى 25 يوليو الجاري.

وأوضح العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن برنامج المخيم الصيفي هذا العام يتضمن عددًا من الفعاليات المتنوعة التي تشمل ورشا تدريبية ومحاضرات تثقيفية حول القيم الشرطية والسلوكيات الإيجابية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والإبداعية والترفيهية منها السباحة، وكرة القدم، والدفاع عن النفس، وجلسات الفن والموسيقى، والمهارات الذهنية، وتطوير الذات وغيرها من الأنشطة التي تنمي مهارات الطفل العقلية والبدنية، إلى جانب الألعاب والبرامج الترفيهية والقراءة والرسم والمسابقات وكيفية إكساب الصغار مهارات جديدة من خلال تعلم التقنيات الحديثة والتي تتيح للمشاركين اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الجسدية والذهنية وسط أجواء تفاعلية ممتعة.