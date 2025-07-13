إطلاق سلسلة برامج التمكين البرلماني لأعضاء مجلس شورى شباب الشارقة

الشارقة في 13 يوليو/وام/ أطلقت ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، سلسلة برامج التمكين البرلماني لأعضاء مجلس شورى شباب الشارقة، ضمن فعاليات صيفكم ويانا وفي إطار أعمال الدورة البرلمانية التاسعة (2025- 2026) التي تقام تحت شعار "خدمة المجتمع قيادة" بهدف تعزيز مهارات الأعضاء وتمكينهم من أداء أدوارهم القيادية المستقبلية.

فقد شهد مركز ربع قرن للمهارات الحياتية برنامجاً تدريبياً متكاملاً استهدف 80 عضواً من أعضاء شورى شباب الشارقة، ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 16عاماً، ضمن الجهود الرامية إلى صقل مهاراتهم القيادية وتعزيز قدراتهم على التحدث أمام الجمهور واتخاذ القرارات وحل المشكلات بطرق إبداعية.

وتضمن اليوم الأول ورشة حملت عنوان "فنون الإلقاء ومهارات التحدث أمام الجمهور" ركزت على أهمية مهارات الإلقاء في تعزيز المكانة الاجتماعية وصناعة التغيير الإيجابي.

واشتمل اليوم الثاني على ورشة إبداعية بعنوان " فنون اتخاذ القرار وحل المشكلات بطرق إبداعية" تناولت الفرق بين الإبداع والابتكار ومهارات تطبيقهما في الحياة اليومية.