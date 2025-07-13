الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يتوصلان لاتفاق سياسي بشأن التجارة الحرة

بروكسل في 13 يوليو/وام/ أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم التوصل إلى اتفاق سياسي للمضي قدما في اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن الصفقة التجارية التي يطلق عليها اسم “CEPA لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” ستوفر المزيد من الفرص في المجالات والصناعات الرئيسية مثل الزراعة وقطاع السيارات.

من جانبه قال الرئيس الإندونيسي إن"هناك الكثير من الإمكانات التي لم تشملها علاقتنا التجارية وبالتالي تأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب لتفتح أسواقا جديدة للجانبين".

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