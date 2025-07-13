البديوي: دول التعاون تؤمن بأهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية

زغرب الرياض في 13 يوليو/وام/ أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون تؤمن بأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية سبيلا فاعلا لمعالجة القضايا والأزمات الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة الروسية - الأوكرانية.

جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا على هامش مشاركته في أعمال منتدى "دوبروفنيك 2025" في كرواتيا.

وأوضح أن موقف دول الخليج العربية من هذه الأزمة مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات، واستعرضا العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق الأهداف المرجوة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في نوفمبر2017 لتعزيز وتنمية وخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية.

-خلا-