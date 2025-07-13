الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة تبحث مع مدير منظمة التجارة العالمية سبل ربط السياحة بالتجارة الدولية

جنيف في 13 يوليو/وام/ عقدت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 إلى عام 2029، اجتماعاً مع الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز الشراكة المؤسسية خلال المرحلة المقبلة، وفتح مسارات جديدة لتكامل السياحة والتجارة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة لهذين القطاعين الحيويين.

وأكدت سعادة شيخة النويس - التي تزور سويسرا ضمن وفد رسمي من الدولة، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة - أنها تضع مواءمة السياسات والرؤى الهادفة لتطوير ودعم السياحة الدولية مع توجهات منظمة التجارة العالمية ضمن رؤيتها خلال المرحلة المقبلة، من خلال إطلاق مبادرات تركز على تحفيز الاستثمار في الأنشطة السياحية، وتيسير التجارة في الخدمات السياحية.

وأشارت إلى أن الاستفادة من القدرات البشرية في القطاعين السياحي والتجاري تتطلب تعاوناً دولياً لتطوير المهارات، وخلق بيئات تجارية واستثمارية مرنة وشاملة في قطاع السياحة تواكب المتغيرات العالمية، بما يسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب في رسم ملامح السياسات السياحية والتجارية.

واستعرض الجانبان أهمية القطاع السياحي كأحد الروافد الأساسية للتجارة الدولية، بالنظر إلى ما يتمتع به من تشابك واسع مع قطاعات رئيسية مثل الزراعة والغذاء والنقل والخدمات المالية، إلى جانب دوره المحوري في دعم حركة الاستثمار وتيسير التجارة في الخدمات وناقشا أهمية تكامل السياسات التجارية والسياحية، بما يُسهم في صياغة نماذج تنموية أكثر شمولاً وعدالة لجميع الدول الأعضاء.

وبحث الطرفان الممكنات والفرص المتاحة والداعمة لتعزيز التعاون من خلال إطلاق مبادرات معرفية مشتركة، وتنظيم منصات حوارية تسلّط الضوء على إسهام السياحة في التجارة الدولية، وتدعم السياسات الهادفة إلى تسهيل حركة المستثمرين والزوار، وتعزيز كفاءة التجارة في الخدمات ذات الصلة بالسياحة.