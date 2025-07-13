الأمطار الغزيرة تودي بحياة 104 أشخاص في باكستان

إسلام آباد في 13 يوليو / وام / لقي 104 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 200 آخرون، جراء حوادث متفرقة سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مناطق عدة من باكستان.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان صدر اليوم، بأن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا واسعة بالبنية التحتية، شملت تدمير 9 جسور، وتضرر نحو 10 كيلومترات من الطرق، إضافة إلى تضرر 413 منزلا بشكل كلي أو جزئي.

ودعت الهيئة السلطات المحلية إلى تعزيز جهود الإغاثة، واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع استمرار هطول الأمطار المتوقع خلال الأيام المقبلة.

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