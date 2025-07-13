الإيطالي يانيك سينر يحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرته

لندن في 13 يوليو / وام / توج الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، بثلاث مجموعات مقابل واحدة، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد.

وخسر سينر (23 عاماً) المجموعة الأولى 4-6، قبل أن يعود بقوة ويفوز بثلاث مجموعات متتالية بنفس النتيجة 6-4، في مباراة استغرقت ثلاث ساعات وأربع دقائق (184 دقيقة)، ليحرز أول ألقابه في ويمبلدون، ويصبح أول إيطالي يحقق لقب هذه البطولة، ويحرم ألكاراز من تحقيق لقبه الثالث على التوالي في البطولة.