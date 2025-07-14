ماكلروي يعزز صدارته في “السباق إلى دبي” رغم التفوق الأميركي

دبي في 14 يوليو/ وام/ عزّز الإيرلندي روري ماكلروي صدارته للتصنيف العام في “السباق إلى دبي”، بعدما أضاف لرصيده 694.5 نقطة بعد حلوله وصيفاً في بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة، ليصل إجمالي رصيده إلى 2899.5 نقطة، مواصلاً تربعه على القمة ومؤكداً سعيه للحفاظ على اللقب للموسم الرابع توالياً، والسادس في مسيرته الاحترافية.

ورغم عدم تتويجه باللقب، فقدّم ماكلروي أداءً لافتاً في ثاني فعاليات سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم، التي تُعد من أبرز محطات جولة دي بي ورلد “موانئ دبي العالمية” للجولف، وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثاً من بطولاتها الكبرى.

وتألق الأميركي كريس جوتروب، وحقق أول ألقابه في جولة دي بي ورلد، بعد أن حسم بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربتين على ماكلروي والإنجليزي ماركو بينج، اللذين تقاسما المركز الثاني.

ونال جوتروب الجائزة المالية المخصصة للبطل، والتي تزيد قيمتها على مليون ونصف المليون دولار، ليصبح سادس لاعب أميركي يتوّج بلقب هذه البطولة، التي يبلغ إجمالي جوائزها 9 ملايين دولار.

وفي بطولة أخرى ضمن الجولة، توّج الأميركي ويليام مو بلقب بطولة إيسكو الأميركية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، في تأكيد لحضور قوي للاعبين الأميركيين في الجولة العالمية.

ويُذكر أن الموسم الحالي من جولة دي بي ورلد يقام تحت شعار “السباق إلى دبي”، ويتضمن أكثر من 42 بطولة تُقام في 26 دولة عبر مختلف القارات، ويتنافس اللاعبون على دخول قائمة أفضل 70 لاعباً في التصنيف العام، لضمان التأهل إلى التصفيات الختامية.

وتنطلق التصفيات ببطولة “أبوظبي إتش إس بي سي”، التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً بعدها إلى بطولة “جولة دي بي ورلد” الختامية، التي يستضيفها نادي عقارات جميرا للجولف في دبي من 13 إلى 16 نوفمبر.