مجلس "الإمارات الصحية" يناقش المشاريع التحولية والإستراتيجية

دبي في 14 يوليو /وام/ ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه في دبي، مستجدات المشاريع التحولية والإستراتيجية، بما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف المؤسسة ورؤيتها.

وترأس الاجتماع سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وأعضاء المجلس؛ حيث تمت مناقشة مستويات الأداء المؤسسي خلال النصف الأول من عام 2025.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة للوقوف على ما تم تحقيقه من تقدم ملموس في المشاريع التحولية والمبادرات الإستراتيجية، ما يعزز من جاهزية المؤسسة واستدامة خدماتها وفق أفضل المعايير، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على توسيع نطاق التحول الرقمي وتعزيز ممارسات الابتكار واستقطاب وتمكين أفضل الكفاءات الوطنية، بما يواكب توجهات الدولة في تطوير نموذج صحي متقدم ومستدام.

واطلع المجلس على مستجدات مشروع الجينوم، الذي يهدف إلى تقديم رعاية صحية دقيقة وشخصية تعتمد على البيانات الجينية، وتسهم في تحسين الصحة العامة، واستعرض نتائج برنامج الجينوم الإماراتي وبرنامج الفحص الجيني للمقبلين على الزواج وبرنامج الطب الشخصي، إلى جانب مستجدات المشاريع التحولية المعتمدة ضمن الخطة الإستراتيجية للمؤسسة لعامي 2024 و2025.

كما تناول الاجتماع توصيات لجنة التدقيق والمخاطر، التي استعرضت تقارير الأداء المالي والتدقيق الداخلي، وتوصيات لجنة التطوير والتحسين بشأن مستجدات المبادرات الإستراتيجية، بما يعزز من كفاءة العمليات وضمان استمرارية تحسين الأداء.

وناقش المجلس عددا من المقترحات المستقبلية، الهادفة إلى دعم جودة الحياة وتعزيز استدامة خدمات المؤسسة، من خلال منظومة مرنة ومتكاملة تركز على الإنسان، وتواكب المستجدات التقنية والتغيرات المجتمعية، انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الريادة الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.