الجناح الوطني في بينالي البندقية يستقبل طلبات التدريب 12 أغسطس

أبوظبي في 14 يوليو /وام/ أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، عن استقبال طلبات المشاركة في برنامج التدريب اعتبارا من 12 أغسطس المقبل عبر الموقع الإلكتروني لـ"الجناح"، للاماراتيين والمقيمين الذين عاشوا في دولة الإمارات على مدى فترة طويلة ويبلغون 21 عامًا فما فوق، علما بأن هذا البرنامج سيقام خلال المدة من مايو إلى نوفمبر 2026، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي الحادي والستين للفنون في بينالي البندقية.

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، إن الجناح يحرص على تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات والفرص التي يحتاجونها للنجاح في عالم الفن والعمارة الذي يتطور باستمرار، فضلاً عن تسليط المزيد من الضوء على القصص غير المروية عن دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وأضافت أن برنامج الجناح الوطني في بينالي البندقية أصبح منصة رئيسية لتنمية مهارات الشباب؛ وأن مهتمه لا تقتصر على عرض ما لدى دولة الإمارات من فنون وابتكارات على منصة عالمية فحسب، بل تمتد لتشمل جانباً تعليمياً وتدريبياً أساسياً، موضحة أن العمل مع الجناح يكسب المتدربين الشباب خبرة عملية لا مثيل لها في مجالات مثل تنظيم المعارض، وإدارة المشاريع الفنية الدولية، والتعامل مع الأعمال الفنية، والتواصل الثقافي، وهي فرصة فريدة للتعلم من الخبراء، والعمل جنباً إلى جنب مع فريق متخصص، واكتساب فهم عميق لكواليس أحد أهم الأحداث الفنية في العالم.

وأشارت إلى أن الجناح درب حتى الآن، 328 شاباً وشابة منهم من دولة الإمارات ومنهم ممن يعيشون منذ فترة طويلة في الدولة، بحيث أصبحوا جزء لا يتجزأ من عائلة الجناح الوطني، يمتلكون مهارات جديدة، وأيضاً بشبكة علاقات دولية، وثقة بالنفس، وشغف أكبر بمستقبل الفن والثقافة والعمارة، ما يمثل دليلا حيا على التزام الإمارات بتمكين جيل جديد من المعماريين والفنانيين والعاملين في قطاع المعارض الذين سيقودون دفة الابتكار والإبداع في الدولة وخارجها.

وأكدت أن الاستثمار في مهارات الشباب هو استثمار في مستقبل مزدهر ودائم، وأن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، سيواصل توفير هذه الفرص انطلاقا من أن تمكين الشباب اليوم هو مفتاح بناء مستقبل ثقافي أكثر إشراقاً يسهم في التطور المتسارع للدولة في المجالات المختلفة.

ويستقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة زواره في بينالي البندقية في معرضه "على نارٍ هادئة" منذ العاشر من مايو الماضي، فيما يستمر المعرض حتى الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.

ويمثل بينالي 2025 المشاركة الرابعة عشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعارض الدولية للفنون والعمارة التي ينظمها بينالي البندقية، ومشاركتها السادسة في معرض العمارة الدولي.