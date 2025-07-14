الاتحاد للطيران تنقل 10.2 مليون مسافر خلال النصف الأول

أبوظبي في 14 يوليو / وام / أعلنت الاتحاد للطيران أنها نقلت 10.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة فاقت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مع ارتفاع معدل الحمولة من 85% إلى 87%.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة بشأن النتائج الأولية لحركة المسافرين خلال شهر يونيو، استقبلت الناقلة 1.8 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 88% مقارنة بـ86% في مايو 2024.

ويضم أسطول الاتحاد للطيران حالياً 101 طائرة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إننا شهدنا نموا مستمرا ومرضيا في أعمالنا يؤكد مكانتنا كأسرع شركة طيران نموا في الشرق الأوسط، ويبلغ عدد المسافرين على مدار 12 شهرا ما يقرب من 20 مليون مسافر.

وأضاف: "واصلنا توسعة شبكة وجهاتنا في يونيو مع بدء تشغيل رحلاتنا إلى براغ ووارسو للمرة الأولى واستأنفنا تشغيل رحلاتنا إلى خمس وجهات موسمية مفضلة لدى المسافرين وهي نيس، مالقة، ميكونوس، سانتوريني وأنطاليا".