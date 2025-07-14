"فخر الوطن": تمكين الشباب ركيزة لاستدامة العطاء في الخطوط الأمامية

أبوظبي في 14 يوليو/ وام/ أكد مكتب "فخر الوطن" أهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيلهم بالمهارات الحيوية والمستقبلية، لما يمثله ذلك من أساس راسخ في دعم واستدامة الخطوط الأمامية في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يصادف الخامس عشر من يوليو كل عام.

وأشار المكتب إلى أن أبطال الخطوط الأمامية من الشباب يمثلون أحد أبرز أعمدة المجتمع، بما يحملونه من التزام، وكفاءة، وروح عطاء في ميادين العمل الصحي والإنساني والخدمي، لافتاً إلى أن الشباب الإماراتي أثبت حضوره النوعي في مواجهة التحدّيات، خاصة في أوقات الأزمات، ليكونوا مثالاً يُحتذى في التفاني والعمل بروح الفريق والوطن.

ويأتي هذا الاحتفاء تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تُولي تمكين الشباب أولوية استراتيجية وطنية، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية إعداد جيل مؤهل وقادر على تحمّل المسؤوليات والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل مُستدام وآمن للدولة.

ويُعد هذا اليوم مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مهارات الشباب، وتحفيزهم على مواصلة التميّز في خدمة المجتمع والوطن، ضمن منظومة متكاملة من التقدير والدعم.

