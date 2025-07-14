195 هدفاً في مونديال الأندية .. وتشيلسي يسيطر على الألقاب

دبي في 14 يوليو / وام / اختتمت النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، بتتويج تشيلسي الإنجليزي باللقب، عقب فوزه في النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت البطولة التي أقيمت على مدار 63 مباراة، تسجيل 195 هدفاً، بمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهو أعلى عدد من الأهداف في تاريخ البطولة، حيث تم تسجيل 144 هدفاً في مرحلة المجموعات، مقابل 51 هدفاً في الأدوار الإقصائية.

وتصدر تشيلسي، البطل المتوج، قائمة الأندية الأكثر تهديفاً برصيد 17 هدفاً في 7 مباريات، واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، فيما حل خلفه كل من باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، برصيد 16 هدفاً لكل منهم.

وفي المقابل، كانت أندية لوس أنجلوس الأمريكي، والترجي التونسي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأقل تسجيلاً، بهدف واحد فقط لكل منها.

وانعكس نجاح تشيلسي في التتويج بالبطولة على الجوائز الفردية، حيث حصد لاعبه كول بالمر جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، فيما نال الحارس الإسباني روبرت سانشيز جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة، بالإضافة إلى فوزه بلقب الهداف بالمناصفة.

وحصل ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل لاعب شاب، بينما نال جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد، جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف، متفوقاً على الثلاثي أنخيل دي ماريا (بنفيكا)، وسيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)، وماركوس ليوناردو (الهلال)، بفضل تمريرة حاسمة رجحت كفته في معايير التتويج.