جامعة خليفة تطلق برنامج ماجستير إلكترونياً في هندسة الصحة والسلامة والبيئة

أبوظبي في 14 يوليو / وام / أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن إطلاق برنامج ماجستير الهندسة في هندسة الصحة والسلامة والبيئة، والذي سيكون متاحا بالكامل عبر الإنترنت اعتبارا من الفصل الأكاديمي الأول لعام 2025، وذلك بهدف تمكين المهندسين الممارسين والخريجين من تطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم في هذا المجال الحيوي.

ويغطي البرنامج الإلكتروني تخصصات رئيسية تشمل الوقاية من الحرائق، وسلامة العمليات، والحماية من الإشعاع، كما يُركّز على تزويد المتخصصين بالمهارات اللازمة لتقييم وإدارة المخاطر، وابتكار الحلول الهندسية والتشغيلية، وضمان الالتزام باللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع الصناعي.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة إن هذا البرنامج يعكس الالتزام بتقديم تعليم عالي الجودة يستجيب لاحتياجات بيئات العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أنه من خلال التركيز على البحوث وريادة الأعمال، تحرص الجامعة على طرح مبادرات تعليمية تساهم في بناء القدرات المجتمعية، ورفع الوعي بأهمية البيئة والسلامة.

ويتيح البرنامج للطلبة اكتساب مهارات متقدمة في تصميم أنظمة المياه والصرف الصحي، بما يضمن توفير مياه نظيفة وآمنة من خلال تقنيات القضاء على البكتيريا والفيروسات الضارة، كما يوفّر التدريب اللازم في مجالات الحماية البيئية، ومهارات الوقاية من الحرائق، بما يسهم في تطوير أنظمة الإنذار والسيطرة في البيئات الصناعية والعامة.

ويؤدي مهندسو الصحة والسلامة دورا محوريا في حماية الأرواح والمرافق والبيئة، من خلال التخطيط المستدام، وتقليل المخاطر، وتقديم حلول علمية مبتكرة لمختلف التحديات، كما يُعِد البرنامج خريجيه لتصميم معدات وتقنيات تعزز الصحة العامة، وتسهم في الوقاية من الأمراض، وتقليل التلوث، والتعامل مع النفايات بطرق آمنة ومستدامة.