"راكز" تسجل نموا بنسبة 43% في عدد الشركات الجديدة خلال النصف الأول

رأس الخيمة في 14 يوليو / وام / أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" عن تسجيل نمو ملحوظ بنسبة 43% في عدد الشركات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأشارت في هذا الصدد إلى انضام 8506 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في "راكز" بين يناير ويونيو من العام الجاري، مقابل 5933 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس الزخم المتواصل والنمو المتسارع الذي تشهده المنطقة الاقتصادية.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن هذا النمو يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لـ"راكز"، ولإمارة رأس الخيمة بشكل عام، وذلك بفضل التزامنا المستمر بتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة، تُلبي تطلعات رواد الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف جلاد: "نعمل باستمرار على تمكين الشركات الجديدة والقائمة من تحقيق النجاح من خلال تطوير خدماتنا الرقمية، وتوسيع باقات القيمة المضافة، وإنشاء مراكز متخصصة حسب القطاعات، وتقديم حلول تأسيس مرنة تستند إلى القيمة، مدعومة برؤية إستراتيجية وكفاءة تشغيلية وحرص دائم على التنمية المستدامة، وبهذا نُرسّخ مكانة “راكز” كمساهم رئيسي في مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن معظم الشركات الجديدة تعمل في قطاعات حيوية مثل الاستشارات الإدارية، وتقنية المعلومات، والتسويق، والتجارة الإلكترونية، والتجارة العامة، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والإجراءات المبسطة، والتكاليف التنافسية ومنظومة العمل المحفزة التي توفرها "راكز".

وتواصل “راكز” استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث جاءت الهند في صدارة الجنسيات المسجلة بنسبة 43% من إجمالي الشركات الجديدة، تلتها باكستان، والمملكة المتحدة، ومصر، والفلبين.

وتضم "راكز" حالياً أكثر من 35 ألف شركة تنتمي إلى أكثر من 100 دولة، مما يعزز مكانتها مركزا إقليميا رائدا للأعمال والصناعة، كما تؤكد الهيئة التزامها المستمر بدعم رواد الأعمال والمستثمرين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.