"محمد بن راشد للمعرفة": تمكين الشباب بالمهارات والمعرفة هو الطريق لصناعة المستقبل

دبي في 14 يوليو / وام / أكد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم يشكلان جوهر الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة، وعاملان حاسمان في بناء اقتصاد معرفي مستدام يمكّن الأجيال القادمة من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

وقال ابن حويرب في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 يوليو من كل عام، إن المهارات باتت في عالم اليوم، الذي يشهد تغيرات متسارعة، حجر الأساس للتنمية الشاملة، وأداة رئيسية لبناء مجتمعات قادرة على التكيف والابتكار، ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة التزامها بتمكين الشباب من خلال مبادرات معرفية نوعية، تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم والإبداع، وتعزز من جاهزيتهم لصياغة مستقبلهم بأنفسهم.

وأشار إلى إطلاق مشروع "أكاديمية مهارات المستقبل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كمبادرة تعليمية رائدة تهدف إلى تزويد شباب المنطقة العربية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المتطور، عبر برامج عالمية متخصصة، كما أطلقت المؤسسة "برنامج دبي الدولي للكتابة"، ليكون منصة فاعلة لتطوير القدرات الأدبية والفكرية لدى الشباب، وصقل مهاراتهم في مجالات الكتابة والتأليف والترجمة، إدراكاً لأهمية تكامل المهارات المعرفية والإبداعية إلى جانب المهارات التقنية.

واختتم تصريحه بالقول: “في اليوم العالمي لمهارات الشباب، نؤكد إيماننا العميق بأن الاستثمار في العقول الشابة هو السبيل الأمثل لصناعة مستقبل مستدام ومزدهر، وأن تمكينهم بالمعرفة والمهارات هو رهاننا الرابح نحو غد أكثر إشراقا، لذا نواصل جهودنا لجعل تنمية المهارات محورا رئيسيا في مبادرات ومشروعات المؤسسة”.