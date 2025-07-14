برنامج تدريبي شامل في نسائية دبي لرخصة قيادة الحياة الزوجية

دبي في 14 يوليو / وام / تستمر جمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع جمعية المرأة سند الوطن في تقديم برنامج رخصة قيادة الحياة الزوجية وذلك ضمن مبادرات عام المجتمع والمنطلق من دور جمعية النهضة النسائية بدبي في تمكين الأسرة وانسجاما مع السياسة الوطنية للأسرة الهادفة إلى تكوين أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة.

ويسهم البرنامج، الذي يأتي برعاية جمعية تراحم الخيرية، في تمكين المرأة قبل وبعد الزواج من تحمل مسؤولياتها الأسرية بثقة وكفاءة ويقدم مهارات عالية.

ويهدف برنامج رخصة قيادة الحياة الأسرية إلى تزويد الفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثا "أقل من سنتين" بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية ناجحة ومستقرة.

وتم تصميم البرنامج عبر مختصين من خلال جوانب نظرية مع تطبيقية في ورش تفاعلية ونقاشات مع خبراء وذوي اختصاص من مدربين ومدربات ساعين من خلال مفرداته وأدواته إلى تعميق الفهم الصحيح حول الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة تعزيز الصحة النفسية والعاطفية للزوجين وتعزيز الوعي بأهمية التواصل الفعّال والمشاركة بين الزوجين.

وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي أن المجتمع هو خط الدفاع الأول عن الوطن ومكتسباته ومقدراته وهي رسالة متجذرة في فكر ورؤى حكومة الإمارات، مشيرة إلى أن برنامج رخصة قيادة الحياة الزوجية يوازن بين الجانب النظري والعملي في تأهيل المشاركات وإعداد زوجة ذكية متفهمة واعية لبناء حياة زوجية ناجحة.

ومن جانبها ذكرت سعادة الأستاذه عفراء الحاي مبارك مديرة إدارة التدريب والاستشارات أن البرنامج سيعزز منظومة استقرار الأسرة الإمارتية والتماسك المجتمعي كما سيقلل من حالات الطلاق وما ينجم عنها من تفكك أسري يؤدي إلى العديد من المشكلات الاجتماعية والتربوية في خطوة تعكس وعي الجمعية العميق بتحديات الأسرة من خلال توعية الفتيات وتزويدهن بالمهارات اللازمة للتعامل مع ضغوطات الحياة الزوجية وفهم اعمق لأدوارهن وحقوقهن وطرق إدارة الخلافات بطريقة بناءة.

