شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين ميدانيًا بسلامة الإطارات

أبوظبي في 14 يوليو/ وام/ عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي وعي السائقين ميدانيًا بضرورة التأكد من سلامة إطارات مركباتهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة مرافقيهم وذلك ضمن حملة "صيف بأمان" وحملة وزارة الداخلية تحت شعار "صيف بلا حوادث".

ودعت الحملة الميدانية وبمشاركة المسعود للإطارات إلى ضرورة فحص إطارات المركبات، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خاصة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أن الحملة تسعى إلى تثقيف السائقين حول معايير سلامة الإطارات، وناشدهم بضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملاءمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر برًا.

ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة من العام يشكل خطرًا كبيرًا في حال وجود إطارات تالفة أو غير مطابقة، وهو ما يستدعي التزامًا أكبر بالإجراءات الوقائية والتعليمات الفنية، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركاء في إنجاح هذه المبادرات النوعية.

وقال المقدم ركن سعيد خلف الظاهري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية إن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود التوعوية الشاملة لتعزيز السلامة المرورية خلال موسم الصيف، ورفع الوعي بأهمية صيانة المركبات، خاصة في ما يتعلق بالإطارات التي تُعد أحد أبرز الأسباب في وقوع الحوادث الجسيمة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور (500 د.إ و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوع لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير).