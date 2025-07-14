بلدية الظفرة تنفذ 683 حملة تفتيشية لتعزيز المظهر العام والاستدامة

الظفرة في 14 يوليو/ وام/ نفذت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بفرق التواجد البلدي، 683 حملة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف مدن المنطقة، بهدف تعزيز الرقابة على المظهر العام والصحة العامة، ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة.

وشملت الحملات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والأسواق، وركّزت على التوعية المجتمعية، وإزالة المشوهات، والحد من المخالفات، إضافة إلى مراقبة بوابات عبور الجمال على الطرق السريعة، وإزالة الأعلام التالفة، ونظافة أسطح المباني التجارية، والتعامل مع الكرفانات والمساكن المهجورة والمركبات المهملة.

وتواصل البلدية جهودها لرفع الوعي البيئي، وتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية والمظهر الحضري للمدن.