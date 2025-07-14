"نقل عجمان" تسرع التحول الرقمي بتقليص إجراءات خدماتها الرئيسية

عجمان في 14 يوليو / وام / أعلنت هيئة النقل في عجمان عن تقليص ودمج خطوات عدد من خدماتها الرئيسية المرتبطة بترخيص المركبات والشركات، في إطار جهودها لتطبيق مبادرة "تصفير البيروقراطية"، وتعزيز التحول الرقمي، بما يواكب توجهات حكومة عجمان نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المتعاملين.

وتمكنت الهيئة من تقليص خطوات الإجراءات بنسبة 50%، من 20 خطوة إلى 10 فقط، مع إلغاء طلب جميع المستندات بنسبة 100%، وتقليل عدد الموظفين المتدخلين في العمليات من أربعة إلى صفر، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز الخدمات من 15 دقيقة إلى إنجاز فوري بالكامل بنسبة تحسين كاملة 100%.

وشملت التحسينات خدمات إصدار بطاقة قيد للحافلات والشاحنات والآليات، وقيد وتجديد شركات الليموزين والشركات السياحية، وتصاريح النقل المؤقت، والموافقة المبدئية لتسجيل مركبات الشركات.

وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام للهيئة، أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات ذكية وسريعة، بعيداً عن التعقيد، مشيرا إلى أن تطوير رحلة المتعامل تم وفق نهج مبتكر يعتمد على التكامل والرقمنة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستجابة الفورية لاحتياجات الأفراد والمؤسسات.