وافية المعمري: اللقب الرابع في بطولة الإمارات للشطرنج حافز لمواصلة الإنجازات

العين في 14 يوليو/ وام/ أكدت الأستاذة الدولية وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أن فوزها بلقب بطولة الإمارات للمرة الرابعة، يعد دافعا قويا لمزيد من الإنجازات القوية في المشاركات المقبلة.

ونجحت بطلة الإمارات في الفوز بلقب السيدات أمس الأول في البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 23 لاعبة، بعد أن حسمت الصدارة برصيد 8 نقاط من 9 جولات.

وأعلنت المعمري "21 عاما"، أنها تتطلع للمشاركة في بطولة العالم للسيدات 2027، بشغف كبير، بعد إكمالها دراسة الهندسة المدنية في لندن، وذلك نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة، ومنصة عالمية للمنافسة على الألقاب بوجود نخبة البطلات، موضحة أن هناك العديد من البطولات المقبلة قيد الدراسة مع النادي، والمدرب جيورجي سيباشفيلي.

وتوقعت المعمري أن تثمر الجهود الجارية الآن من اتحاد الإمارات للشطرنج والأندية، في توسيع نطاق اللعبة، لاسيما بعد وضع المدارس هدفاً إستراتيجياً للتطور باستقطاب الطلبة، موضحة أن منطقة العين تشهد حراكاً واسعاً في هذا الجانب في ظل التفاعل الكبير مع خطط وبرامج نادي العين للشطرنج لتنظيم البطولات والفعاليات المختلفة.

يذكر أن المعمري حققت خلال مسيرتها إنجازات كبيرة أبرزها لقب كأس رئيس الدولة أعوام 2018، و2019، و2022، بالإضافة إلى لقب بطولة الإمارات 4 مرات أعوام 2015، و2018، و2023، و2025.

كما حصدت ذهبية بطولة الخليج للسيدات" الكويت 2023"، وذهبية بطولة العرب تحت 16 سنة" الأردن 2019"، وذهبية بطولة العرب تحت 14 سنة" الإمارات 2018"، وبرونزية العرب تحت 12 سنة" الأردن 2014".

وعلى المستوى الآسيوي، نالت المعمري برونزية آسيا تحت 9 سنوات " الهند 2013"، وذهبية بطولة غرب آسيا للشطرنج السريع للفتيات تحت 14 سنة" الإمارات 2018"، وفضية بطولة آسيا للهواة" الإمارات 2023"، وذهبية بطولة آسيا للهواة " الإمارات 2024".

وعالمياً نجحت المعمري في الفوز بذهبية بطولة العالم للفرق في الشطرنج الخاطف" كازاخستان 2024"، وبرونزية بطولة العالم للهواة " اليونان 2022"، بالإضافة إلى برونزية أولمبياد الشطرنج للفئة سي" الهند 2022".

كما تعد أول إماراتية تشارك في كأس العالم للسيدات" أذربيجان2023"، وتمثيل الدولة في أولمبياد " جورجيا 2018"، وأولمبياد الهند "2022"، والمشاركة في الألعاب الآسيوية ضمن فريق السيدات " الصين 2022".