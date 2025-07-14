"تنمية المجتمع" و"التنمية الأسرية" تستعرضان مبادرات رائدة لدعم كبار المواطنين في "ليوا للرطب"

أبوظبي في 14 يوليو / وام / تشارك دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في فعاليات مهرجان ليوا للرطب، من خلال جناح مشترك يستعرض حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى ضمان رفاه كبار المواطنين وسلامتهم، ضمن بيئة مجتمعية داعمة تليق بمكانتهم، وتُجسد دورهم الحيوي في مسيرة التنمية المجتمعية.

وتهدف المشاركة إلى استعراض مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تمكين كبار المواطنين من مواصلة حياتهم بكرامة واستقلالية، وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع، مع التركيز على ترسيخ الروابط بين الأجيال، وحفظ القيم والموروث الثقافي الإماراتي ونقله إلى الأبناء والأحفاد بما يضمن استدامته في الذاكرة المجتمعية.

وتتضمن المشاركة استعراض مبادرات رئيسية تقودها دائرة تنمية المجتمع بالشراكة مع مؤسسة التنمية الأسرية، من أبرزها مبادرة "بركتنا"، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات الرعاية المنزلية لكبار المواطنين، ضمن بيئة أسرية حاضنة تضمن لهم حياة مستقرة وصحية، وتسهم في تمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية وسط محيطهم الأسري والمجتمعي.

كما سيتم خلال أيام المهرجان استعراض بطاقة "بركتنا"، التي تشمل مختلف الخدمات والتسهيلات المقدَّمة لفئة كبار المواطنين ومن في حكمهم من قِبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مزايا وخدمات بطاقة "فزعة" المُخصصة لكبار المواطنين والمقيمين، والتي تأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة التنمية الأسرية وصندوق التكافل الاجتماعي في وزارة الداخلية، بهدف توفير حزمة من المزايا والخصومات في القطاع الخاص، بما يُسهم في دعم هذه الفئة وتعزيز رفاههم. ويتميز جناح دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية بتقديم مجموعة من الأدلة والمواد التوعوية والتعريفية التي تسلط الضوء على الجهود المشتركة في تعزيز جودة الحياة ودعم مختلف الفئات المجتمعية، كما يتضمن تنظيم ورش عمل تفاعلية للأطفال والأُسر مع نهاية كل أسبوع من أيام المهرجان، إلى جانب منصة مبتكرة تُثري تجربة الزوار وتشجعهم على توثيق ومشاركة لحظات زيارتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت دائرة تنمية المجتمع أن مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب تأتي تجسيداً لرسالتها في بناء مجتمع متماسك يعتز بكبار المواطنين ويقدر عطاءهم، باعتبارهم مصدراً للقيم والخبرة والحكمة، حيث تجسد المبادرات المطروحة حرص الدائرة على توفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة اليومية، بما يضمن اندماجهم واستمرار عطائهم في المجتمع.

وتواصل الدائرة، من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات، العمل على ضمان تكامل الخدمات وتنسيق الجهود بما يلبي تطلعات المجتمع، ويُسهم في بناء مجتمع متماسك يتم فيه تعزيز قيم التلاحم والتكافل بين جميع أفراده.

وأكدت مؤسسة التنمية الأسرية، بصفتها جهة معنية بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين في إمارة أبوظبي، التزامها الراسخ بتقديم برامج ومبادرات نوعية تلبي احتياجاتهم وتدعم استقرارهم الأسري والاجتماعي، بما ينسجم مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في إرساء منظومة رعاية متكاملة تعزّز مكانة كبار المواطنين وتقدر عطاءهم المتواصل.

ونوهت المؤسسة بأهمية تكامل الجهود المؤسسية في تصميم خدمات تراعي احتياجات كبار المواطنين الصحية والنفسية والاجتماعية، مؤكدةً أن مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب تمثل منصة فاعلة للتواصل المجتمعي، وتسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام والتقدير لكبار السن، وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي بقضاياهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مختلف ميادين الحياة.