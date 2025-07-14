انطلاق فعاليات "قافلة الصيف 2025" بـ"الشارقة للخدمات الإنسانية"

الشارقة في 14 يوليو / وام/ انطلقت اليوم فعاليات المركز الصيفي "قافلة الصيف 2025"، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مدرسة الأمل للصم بمنطقة اليرموك، بمشاركة 65 طفلاً من مختلف الإعاقات والجنسيات، وبدعم نحو 20 متطوعا من الكوادر المؤهلة، وبرعاية شركة الحمد لمقاولات البناء.

وتستمر فعاليات المركز حتى 31 يوليو الجاري، في إطار حرص المدينة، منذ انطلاق المركز عام 1986، على تقديم برامج ترفيهية وتعليمية وإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة المدينة، وبهدف تنمية مهاراتهم وتوفير بيئة محفزة على الاندماج والمرح.

ويهدف المركز إلى استثمار العطلة الصيفية من خلال إضفاء أجواء من المتعة والفائدة، وتنمية المواهب، وتحفيز المشاركين على التعلم غير المباشر والإبداع، إلى جانب تعزيز الدمج المجتمعي وتحقيق المساواة وعدم التمييز، تماشيا مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشتمل برنامج المركز على مجموعة متنوعة من الرحلات الترفيهية، والورش التفاعلية والتثقيفية في مجالات الصحة والموسيقى والفن والتعليم، إلى جانب الأنشطة الثقافية والرياضية، بمشاركة أطفال ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة إلى المتوسطة، واضطراب طيف التوحد، والإعاقات السمعية، فضلاً عن ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة.

وأكدت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حرصها الدائم على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الفعاليات المجتمعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوعية المجتمع بقدراتهم ومواهبهم، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بين الشباب لدعم هذه الفئة.