انطلاق فعاليات "أسبوع العين للشباب" بمشاركة واسعة

العين في 14 يوليو/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات “أسبوع العين للشباب”، الذي ينظمه مجلس العين للشباب في الفترة من 14 إلى 20 يوليو الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.

ويهدف الأسبوع إلى تمكين الطاقات الشبابية في مدينة العين، وتسليط الضوء على إسهاماتهم في مختلف المجالات التنموية والثقافية والرياضية.

وشهد اليوم الأول إقبالا واسعا من الشباب والشابات للمشاركة في ورش العمل، والأنشطة الرياضية، واللقاءات التفاعلية التي أقيمت في عدد من المراكز والجهات الشريكة بمدينة العين، وسط أجواء مليئة بالحماس والإبداع.

وقال مسلم حمود الدرعي، رئيس مجلس العين للشباب إن أسبوع العين للشباب يأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها لخدمة المجتمع، معربا عن سعادته بهذا الإقبال اللافت الذي يعكس تعطش شبابنا للمعرفة والتميز والمشاركة الفاعلة.

من جانبها، قالت موزة الكعبي، عضو مجلس العين للشباب إننا نحرص من خلال هذا الأسبوع على تقديم برامج نوعية تلهم الشباب وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات ونثق بأن هذه المبادرات سيكون لها أثر إيجابي مستدام.

ويواصل أسبوع العين للشباب فعالياته طوال الأسبوع، وتتضمن أجندته جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، وفعاليات رياضية، ومعارض مبتكرة تتيح للشباب عرض مشاريعهم وتجاربهم الملهمة.

ويركز “أسبوع العين للشباب” على مجموعة من المحاور الحيوية، منها المواطنة الإيجابية، واللغة العربية، والاستدامة والبيئة، والذكاء الاصطناعي، والمواهب والفنون، وريادة الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى إبراز النماذج الشبابية المؤثرة، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وبناء شراكات إستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وتستهدف الفعاليات فئة الشباب من عمر 15 إلى 35 عاماً من الجنسين، إضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، والجهات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين بتمكين الكفاءات الوطنية وتطويرها.