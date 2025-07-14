"أبوظبي للزراعة" تتبنى الحوسبة السحابية لتحسين الخدمات وتطوير القطاعين الزراعي والغذائي

أبوظبي في 14 يوليو / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن بدء عملية نقل شاملة لخدماتها وبنيتها التحتية إلى الحوسبة السحابية، في خطوة استراتيجية تعزز التحول الرقمي للهيئة وتتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى أن تصبح حكومة قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام2027، بقيادة دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الاستفادة من القدرات المتقدمة التي توفرها المنصات السحابية في تبسيط العمليات وتحسين تخصيص الموارد وتشجيع الابتكار في قطاعي الزراعة والسلامة الغذائية في الإمارة، حيث يؤكد قرار هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتبني تقنيات الحوسبة السحابية التزامها الراسخ بتعزيز الكفاءة التشغيلية ومرونتها بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التي يستفيد منها جميع الأطراف المعنية في القطاع الزراعي والغذائي، بما في ذلك المزارعون وشركات الأغذية والمجتمع ككل.

وتُعتبر هذه المبادرة عنصراً أساسياً في استراتيجية أبوظبي الرقمية الأوسع نطاقاً، والتي تسعى إلى دمج البنية التحتية الرقمية لأكثر من 40 جهة حكومية في بيئة سحابية مركزية هجينة ومتعددة.

وفي هذا السياق، تلعب دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي دوراً محورياً في تيسير هذا التحول، حيث تقدم الإرشاد والدعم اللازم للهيئات مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مما يسهل عليها التغلب على تعقيدات عملية التحول إلى الحوسبة السحابية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة بشكل كبير في بناء منظومة زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشفافية وابتكاراً وأن تحقق فوائد جمة للهيئة وشركائها، حيث ستوفر الخدمات السحابية تحسناً كبيراً في إمكانية الوصول ومرونة أعلى للمستخدمين، ما سيعزز البوابات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول والخدمات الرقمية المقدمة.

وستساهم البنية التحتية السحابية في زيادة الكفاءة من خلال أتمتة العمليات وتقليل أعباء الأعمال اليدوية وتحسين إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات.

كما ستعززالمنصات السحابية إدارة البيانات وأمنها عبر توفير ميزات أمان قوية وقدرات متقدمة تضمن سلامة وسرية المعلومات الحساسة.

وستسمح قابلية التوسع المتأصلة في الحوسبة السحابية للهيئة بالتكيف السريع مع المتطلبات المتغيرة ونشر خدمات جديدة بوتيرة أسرع، مما يرسى كذلك أساساً متيناً لبنية تحتية جاهزة للمستقبل قادرة على دمج التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وبدوره سيتيح عمليات تفتيش أكثر ذكاءً وتحليلات تنبؤية وتحسيناً في عملية اتخاذ القراراتمستقبلاً، بناءً على الجهود السابقة للهيئة في استكشاف الذكاء الاصطناعي في عمليات التفتيش الذكية.

ويُظهر هذا النهج الاستباقي التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتبني أحدث التطورات التكنولوجية، بما يتماشى مع أجندة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.