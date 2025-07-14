لبنان يعيد افتتاح مغارة جعيتا أمام الزوار اعتبارا من 15يوليو

بيروت في 14 يوليو/ وام/ أعلنت وزارة السياحة اللبنانية وبلدية جعيتا عن إعادة افتتاح مغارة جعيتا أمام الزوار اعتبارا من 15 يوليو الجاري، في إطار استئناف النشاط السياحي في هذا المعلم الطبيعي الفريد.

ووفق بيان مشترك نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام، بدأت بلدية جعيتا تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمغارة والمرافق التابعة لها، بما في ذلك تجهيز التلفريك، استعدادا لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف.

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح الرسمي في 21 يوليو، برعاية الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ممثلاً بوزيرة السياحة لورا الخازن لحود، تأكيدا على مكانة المغارة ككنز طبيعي ومعلم وطني بارز.

تقع مغارة جعيتا في وادي نهر الكلب – قضاء كسروان، على بُعد نحو 20 كيلومتراً شمال بيروت، وتُعد من أبرز المعالم الطبيعية في لبنان، حيث تتكوّن من مغارتين علويّة وسفليّة، وتتميّز بتكويناتها الصخرية الخلّابة من الصواعد والهوابط التي تشكلت على مدى آلاف السنين بفعل تسرب المياه الكلسية.

تُعرف المغارة بلقب "جوهرة السياحة اللبنانية"، وكانت قد رُشحت سابقا لتمثيل لبنان ضمن قائمة عجائب الدنيا الطبيعية الجديدة، لما تتمتع به من طابع جيولوجي فريد وقيمة بيئية وسياحية استثنائية.