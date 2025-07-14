العراق يعتزم بناء 10 سدود في صحاريه لمواجهة الجفاف

بغداد في 14 يوليو/ وام/ قال مسؤول عراقي إن بلاده تعتزم إنشاء 10 سدود مخصصة لحصاد المياه في مناطق صحراوية، ضمن خطة وطنية لمواجهة أزمة الشح المائي التي وصفها بالأخطر في تاريخ البلاد.

وأوضح وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله، أن هذه السدود تهدف إلى خزن مياه السيول والأمطار واستثمارها في تعزيز “الخزين الإستراتيجي”، خاصة في المحافظات التي تعاني من انعدام الموارد السطحية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إستراتيجية عاجلة لضمان الأمن المائي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وشهد العراق خلال الأعوام الأخيرة تغيرات وتحديات مناخية متسارعة تمثلت بتذبذب معدلات هطول الأمطار، وقلة الواردات المائية من دول الجوار .

ووصف الوزير العراقي الشح الذي تمر به البلاد بأنه الأخطر في تاريخها حيث أجبر الشح المائي 12 محافظة على اعتماد المياه الجوفية حصرًا لتغطية حاجاتها المتنوعة، .

وقال إن أكثر من نصف مساحة العراق الصحراوية تعتمد على المياه الجوفية.

وام/بد