كلية أبوظبي للإدارة ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي يتعاونان لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب

أبوظبي في 14 يوليو / وام / أعلنت كلية أبوظبي للإدارة (ADSM) ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي فرع دولة الإمارات (UIBC-UC) شراكة استراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتطوير القيادات والابتكار بين الشباب في أبوظبي وخارجها.

وتوثّق الاتفاقية التزامًا مشتركًا بخلق فرص شاملة للتعلّم والتعاون والتقدم الاقتصادي وستظل سارية المفعول حتى يوليو 2028، مع إجراء مراجعة استراتيجية في نهاية المدة لتقييم التقدم واستكشاف فرص التوسع المستقبلي.

وتتضمن مذكرة التفاهم خارطة طريق شاملة لمبادرات مشتركة على مدى السنوات الثلاث القادمة، وتشمل برامج متنوعة من المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تهدف إلى غرس عقلية ريادية وتعزيز المهارات القيادية لدى الشباب والمهنيين في بداية مسيرتهم.

وستشهد هذه الفعاليات مشاركة نخبة من المفكرين من الإمارات والهند ومحاور الابتكار العالمية، مما يتيح للمشاركين الوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات الدولية فيما ستدعم الشراكة تطوير وتنفيذ برامج تدريب مهني في مجالات مثل إدارة الابتكار، التحول الرقمي، ممارسات الأعمال المستدامة، والقيادة الأخلاقية.

وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المتعلمين بمهارات عملية تواكب تطورات المستقبل، مع تعزيز مكانة ADSM كمركز متميز للتعليم الإداري في الخليج.

وسيشكل إطلاق منصة إرشاد مهنية منظّمة أحد الركائز الأساسية في هذا التعاون، حيث سيتم ربط طلاب وخريجي كلية أبوظبي للإدارة بخبراء وروّادأعمال ومهنيين من شبكة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي.

وإلى جانب ذلك، سيتم تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تتناول الاتجاهات الناشئة في ريادة الأعمال الشبابية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد المنطقة، وأنظمة الابتكار عبر الحدود.

ويخطط الطرفان لإنشاء أوراق بحثية وتقارير استراتيجية، تسهم في تقديم رؤى قيّمة لصنّاع القرار والمستثمرين.

كما ستعمل ADSM كشريك معرفي رئيسي في برامج المجلس الأشمل، من خلال مساهمات أكاديمية وخبرات من أعضاء الهيئة التدريسية في الندوات والاجتماعات الإقليمية ومناقشات السياسات.

وقد التزم مجلس UIBC-UC كذلك بتسهيل تقديم ADSM لمؤسسات أكاديمية ومراكز أبحاث وحاضنات أعمال في الهند، بهدف تعزيز ممر التعليم النشط بين الإمارات والهند.

وقال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة: " تعكس هذه الشراكة مع مجلس الأعمال الإماراتي الهندي إيمانًا مشتركًا بأن المستقبل يصنعه من يجرؤ على الابتكار، ويقود برؤية، ويبني الجسور عبرالحدود ومن خلال هذا التعاون، نعيد تأكيد التزامنا بتمكين الكفاءات ودفع التغييرالإيجابي في منطقتنا وخارجها."

من جانبه قال فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس UIBC-UC: هذه ليست مجرد شراكة، بل منصة للانطلاق نحو العمل. فمن خلال تعاوننا معADSM، نمهد الطريق لجيل من القادة الذين سيشكلون مستقبل الابتكار وريادة الأعمال والتعاون بين بلدينا."

وأضاف أن مذكرة التفاهم تجسّد تقاطعًا في الوقت المناسب بين التعليم والصناعة حول رؤية مشتركة للازدهار الإقليمي، مما يجعلها لحظة محورية في مسارالتعاون بين الإمارات والهند في مجالات التعليم والابتكار والتنمية الاقتصادية."