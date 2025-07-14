(طرق دبي) تجري اختبارات ميدانية في الصين للتحالفات المشاركة في "تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة 2025"

بكين في 14 يوليو / وام / أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اختبارات ميدانية شاملة لتحالفات الشركات المشاركة في الدورة الرابعة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025، والذي تبلغ قيمة جوائزه 3 ملايين دولار أمريكي، وذلك في أربع مدن صينية هي قوانغتشو وشيان وقوييانغ وسوتشو.

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة التنظيم لمؤتمر التنقل ذاتي القيادة، إن الزيارة التي نفذها الفريق الفني للهيئة إلى الصين هدفت إلى تقييم الأداء التقني والتشغيلي للمركبات المشاركة ضمن بيئات واقعية، وفهم الإمكانات الفعلية لكل تحالف، والتعرف إلى بيئة عمل الشركات ومراكز تحكمها، فضلاً عن بحث الخطوات القادمة للتنفيذ في دبي.

وأوضح بهروزيان أن الزيارة شملت تقييم خمس مركبات ذاتية القيادة تمثل فئات متعددة من بينها تاكسي وحافلتان ومركبة مائية وآلية نقل لوجستي، باستخدام منهجيات دقيقة وأجهزة قياس متقدمة، وذلك بمشاركة لجنة التحكيم الاستشارية المكونة من شركتي “FEV Consulting” و”Arthur D. Little” إلى جانب خبراء فنيين.

وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات طورت منهجية متكاملة للاختبارات تضمنت ثلاثة أنواع رئيسية، شملت اختبارات عند الثبات لقياس تغطية الاستشعار وأنظمة السلامة، واختبارات في حركة مرور مختلطة لقياس التفاعل مع الطريق وإشارات المرور، واختبارات في بيئة مخصصة لمحاكاة السيناريوهات الواقعية مثل رحلة المستخدم والتفاعل مع المشاة.

وقد بلغ عدد الاختبارات 5 لكل مركبة في الفئة الأولى، و17 اختباراً للمركبات البرية و6 للمائية في الفئة الثانية، و3 اختبارات برية و7 مائية أو لوجستية في الفئة الثالثة.

ويأتي هذا التقييم ضمن استعدادات الهيئة لتنظيم مؤتمر “دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة” في دورته الرابعة تحت شعار “إعادة تعريف النقل: المسار نحو التنقل الذكي”، والذي يقام في الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويُعد المؤتمر منصة عالمية تجمع خبراء التشريعات والتقنيات والأبحاث، ويهدف إلى تسريع التحول نحو النقل الذكي، في إطار رؤية دبي لتحقيق 25% من الرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030