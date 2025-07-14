إيران تشترط ضمانات قبل العودة لطاولة المفاوضات النووية

طهران في 14 يوليو / وام / قالت إيران اليوم إنها لن تدخل في مفاوضات بشأن برنامجها النووي إلا في حال حصول ضمانات وهددت ب"عواقب وخيمة "اذا ما تم تفعيل آلية الزناد الواردة في الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي تعليقا على عودة إيران لطاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي ؛ إن بلاده لن تشارك في المفاوضات "إلا بعد أن نثق بجدوى الدبلوماسية التي يجب أن لاتكون ميدانًا تمثيليًا ومخادعا" .

وأضاف أن الدبلوماسية أداة وفرصة، ولا يجوز لنا حرمان بلادنا من هذه الأداة لشرح وجهة نظرها والدفاع عن حقوقها ومصالحنا الوطنية.

وبشأن تفعيل "آلية الزناد" من قبل الترويكا الاوربية ؛ قال بقائي إن ذلك سيقابل برد مناسب من إيران معتبرا "اللجوء إلى مثل هذه الآلية يفتقر إلى البعد الأخلاقي والقانوني والسياسي".

واشاد بالموقفين الروسي والصيني الذي وقف مع ايران والمساعدة في حل مسألة البرنامج النووي الإيراني نافيا صدور أي موقف من قبل روسيا يخص المفاوضات النووية .

وأشار إلی أن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلی الصين للمشاركة في الاجتماع الوزراي لمنظمة شنغهاي للتعاون حيث يلتقي علی هامش الاجتماع مع نظرائه في الصين وروسيا .

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