بلدية دبا الحصن تطلق برنامجها الصيفي "أطفال اليوم...قادة المستقبل"

الشارقة في 14 يوليو / وام / أطلقت بلدية دبا الحصن اليوم برنامجها الصيفي «أطفال اليوم...قادة المستقبل» لعام 2025 بهدف استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية للأشبال والزهرات ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً والذي يمتد من 14 يوليو حتى 24 يوليو 2025.

ويهدف البرنامج الصيفي إلى تعريف الأطفال بالعمل والخدمات التي تقوم بها إدارات بلدية دبا الحصن وذلك عن طريق إقامة أنشطة متنوعة بأسلوب يتناسب مع فئاتهم العمرية بحيث تهدف وتُسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية وتطويرها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم إلى جانب صقل شخصياتهم ضمن بيئة آمنة وتربوية تدمج بين التعليم والترفيه بالإضافة إلى ذلك تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين في هذا البرنامج الصيفي الممتع.

ويتضمن البرنامج فعاليات وبرامج نوعية تغطي مجالات متنوعة منها الزراعة والهندسة والتكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي والصحة العامة والابتكار والترفيه إلى جانب ورش توعوية بيئية ومجتمعية بما يلبّي مختلف اهتمامات المشاركين ويعزز من قدراتهم ومهاراتهم الحياتية والمعرفية بالإضافة إلى ذلك تقديم هدايا وشهادات مشاركة وجوائز يومياً لتحفيز الأطفال.

و أكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن حرص البلدية المستمر على تنظيم مثل هذه المبادرات والبرامج المجتمعية لأطفال المدينة بما ينعكس إيجاباً على سعادتهم ونشأتهم وزيادة رفاهيتهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية للأطفال إلى جانب تنشئتهم على قيادة مستقبل مشرق.