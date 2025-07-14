"غرف الإمارات" يبحث تعزيز التعاون مع ولاية ماديا براديش الهندية

دبي في 14 يوليو /وام/ بحث اتحاد غرف الإمارات، اليوم في دبي، مع وفد تجاري هندي برئاسة معالي الدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش، علاقات التعاون بين القطاع الخاص، وسبل تطويرها في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الصناعات التحويلية، والمنسوجات، والسيارات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء دعم التعاون بينهما، ودعم الشراكات الاقتصادية من خلال غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة.

وأشاد سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة التي تجمع الجانبين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل وجهة جاذبة للاستثمارات بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وتشريعات اقتصادية مرنة، وبيئة أعمال محفزة، إلى جانب وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

ودعا سعادته الشركات الهندية إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق الإماراتية، وبناء شراكات فاعلة مع نظرائها في دولة الإمارات، مؤكداً حرص اتحاد غرف الإمارات والغرف الأعضاء على دعم التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وتضمن اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الإمارات وهيئة تنمية ماديا براديش، بهدف تعزيز أطر التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير قنوات التواصل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

