النمسا :"يتعين على الاتحاد الأوروبي إظهار "القوة والثقة بالنفس" في مواجهة الرسوم الأمريكية

فيينا في 14 يوليو /وام/ طالب فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي بتطبيق تدابير مضادة والتحضير لاتخاذ إجراءات إضافية في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس القادم. ودعا الوزير النمساوي، خلال اجتماع اليوم بالعاصمة بروكسل، الاتحاد الأوروبي "للتصرف بثبات وثقة" وقال "يتعين على الاتحاد الأوروبي إظهار القوة والثقة بالنفس"، ودعا إلى المضي قدماً في الإجراءات المضادة المعلنة. وأضاف "لا يمكن للأمور أن تستمر على هذا النحو في ظل التصريحات الأمريكية اليومية."

وأكد الوزير هاتمانسدورفر دعمه لمفوضية الاتحاد الأوروبي في إقامة شراكات عالمية مع الدول المهددة بعقوبات جمركية من الولايات المتحدة، بهدف "زيادة الضغط العالمي"، وأكد أن تنويع العلاقات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة أمران مهمان بالنسبة للنمسا، وقال “إذا نفذنا اتفاقيات التجارة الحرة التي نناقشها حاليًا يمكننا تعويض 75% من الإجراءات الأمريكية.” مؤكداً أن الوقت قد حان لإجراء حوار أكثر وضوحاً مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك أوضح الوزير أن هدف اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في دول الاتحاد الأوروبي، "التوصل إلى حل على طاولة المفاوضات"، للرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة على صادرات الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الاقتصاد النمساوي أن العلاقات عبر الأطلسي مهمة للاقتصاد العالمي بأسره، وأشار إلى ضرورة تطبيق تدابير مضادة بالتزامن مع التركيز الأوروبي بشكل أساسي على المفاوضات.

زي