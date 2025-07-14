4 نزالات جديدة في "ليلة النزال" من "يو إف سي" بأبوظبي

أبوظبي في 14 يوليو/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات "ليلة النزال" من" يو إف سي" ويتيكر ضد دي ريدر، والمقررة في أبوظبي يوم 26 يوليو الجاري، إضافة 4 نزالات جديدة.

وتتجه أنظار الجمهور إلى النزال المرتقب لنجم الوزن الخفيف الإماراتي محمد يحيى، في مواجهة ستيفن نجوين المقيم في دالاس، حيث يتطلع كلاهما لتحقيق فوزه الأول في يو إف سي.

كما يتضمن جدول المنافسات نزالاً منتظراً ضمن فئة وزن الويلتر بين مسلم ساليخوف،" 41 عاماً"، وكارلوس ليال، والذي يصغره بعشر سنوات.

وتستعد النجمتان البرازيليتان أماندا ريباس وتاباثا ريتشي لخوض نزال مرتقب، في فئة وزن القشة للسيدات، حيث سبق لريباس الفوز في فعالية جزيرة النزال من "يو إف سي" في أبوظبي عام 2020، وتواجه تحدياً كبيراً أمام ريتشي المتمكنة في توجيه الضربات السريعة والسيطرة على مجريات النزال.

كما أضيفت إلى جدول النزالات مواجهة مرتقبة في وزن البانتام بين دامون بلاكشير وديفي جرانت، حيث يدخل بلاكشير الأمسية بمعنويات كبيرة بعد انتصاره في 3 نزالات متتالية، بينما حقق جرانت الفوز في 3 من أصل 4 نزالات مؤخرا.